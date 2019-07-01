شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الخضروات: استقرار الليمون بين 20 -30 جنيها للكيلو.. وارتفاع البطاطس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 1-7-2019 ارتفاعا طفيفا فى عدد من الأصناف، وذلك طبقا لأسعار الجملة المقررة بسوق العبور.
وارتفعت أسعار البطاطس عن أمس، حيث تراوح سعر الكيلو اليوم بين 3.5 – 4.75 جنيها مقابل 2.5 – 4 جنيها أمس، واستقرت أسعار الطماطم ليترواح أسعارها بين 1.5 – 4 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر البصل بين 2.5 – 3.5 جنيها للكيلو، فيما استقر سعر كيلو الكوسة ما بين 1.5 – 2.5 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 6- 9 جنيها للكيلو.
فيما يخص أسعار الفاكهة فشهدت استقرارا فى معظم الأصناف، حيث استقرت أسعار الليمون عند 20 – 30 جنيها للكيلو، واستقر سعر التفاح بين 3 – 7 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الكنتالوب بين 2.5 – 4.5 جنيها للكيلو .
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