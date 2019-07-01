شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود 4 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بصعود 4 قطاعات على رأسها العقار.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.11% رابحا عدد 6.280 نقطة ليصل إلى مستوى 5838.41 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.13% رابحاً عدد 8.310 نقطة ليصل إلى مستوى 6385.33 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.04% رابحاً عدد 1.890 نقطة ليصل إلى مستوى 4768.42 نقطة.

Advertisements

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 64.6 مليون سهم بقيمة 19.3 مليون دينار كويتى عبر 3244 صفقة.

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.89%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.65%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.52%، فقطاع الصناعة بنسبة 0.36%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.21%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.28%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.03%.

وجاء سهم "ريم" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.94%، تليه شركة تجارة بنسبة 9.76%، ثم شركة تنظيف بنسبة 6.90%، فيما تصدر سهم "أم القيوين للاستثمارات العامة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 11.25% ثم شركة اكتتاب بنسبة 10%، ثم وربة كابيتال القابضة بنسبة 8.12%