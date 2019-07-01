شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مبيعات هيونداى موتور العالمية 8% فى يونيو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مبيعات هيونداى موتور العالمية 8% إلى 378 ألفا و714 سيارة في يونيو، مقارنة بها قبل عام، وهبطت المبيعات الخارجية 10% في يونيو الماضى مع انخفاض الشحنات في الصين وتركيا.

وقالت كيا موتورز، إن المبيعات العالمية انخفضت 6% إلى 236 ألفا و229 سيارة في يونيو، مقارنة بها قبل عام.