شكرا لقرائتكم خبر عن مواد البناء: صادرات الحلى والأحجار الكريمة تسجل 739 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المجلس التصديرى لمواد البناء، أن صادرات الحلى والأحجار الكريمة سجلت تراجع صادرات الحلى والأحجار الكريمة بنسبة 31 % لتسجل 739 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2019 مقابل 1.072 مليون دولار بالفترة نفسها من العام الماضى.

وكشف المجلس فى بيانه الشهرى، أن الإمارات تتصدر الدور المستوردة للحلى والأحجار الكريمة من مصر، حيث استوردت ما قيمته 461 مليون دولار أول 5 أشهر من 2019 مقابل 876 مليون دولار بالفترة نفسها من العام الماضى.

وأشار إلى أن الصادرات حققت طفرة إلى السوق الكندى لتسجل ما قيمته 252 مليون دولار، مقابل 8 ملايين دولار فقط الفترة ذاتها من العام الماضى، ثم تلتها السعودية لتستقبل حلى وأحجار كريمة من مصر بـ 26 مليون دولار مقابل 11 مليون دولار فقط، والأردن 145 ألف دولار مقابل 31 ألف دولار.

وتراجت صادرات الحلى إلى تركيا بنسبة 100 % لتسجل 50 ألف دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2019 مقابل 33 مليون دولار الفترة نفسها من العام الماضى، فيما تراجعت الصادرات إلى ألمانيا بنسبة 36 % لتبلغ 38 ألف دولار مقابل 59 ألف دولار.