شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.08% رابحا 1.16 نقطة ليصل إلى مستوى 1472.19 نقطة، مدفوع بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.

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وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 1.5 مليون سهم، بقيمة قدرها 373 ألف دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.82% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.55%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 2%، مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.76%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.32% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.61%.