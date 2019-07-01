شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 50.8 مليار جنيه خلال الربع الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 50.8 مليار جنيه خلال الربع الثانى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 6.99 مليار ورقة منفذة على 892 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 82.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 15.6 مليار ورقة منفذة على 1.6 مليون عملية خلال الربع الأول.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 31.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 51.6 مليون ورقة منفذة على 4330 عملية خلال الربع الثانى؛ واستحوذت الأسهم على 67.51% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 32.49%، وفقاً للتقرير الربع سنوى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 24.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 4.9 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 539 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 6 مليارات جنيه، بحجم تداول مليار ورقة مالية منفذة من خلال 788.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 30.2 مليار جنيه بحجم تداول 5.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 788 ألف عملية