شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 385 مهاجرا مصريا خلال 2018 بارتفاع 10.6% عن 2017 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد المصـريين المهـاجـرين والــذين اكــتسبوا صفـة المهاجــر، بلغ 385 مهاجـراً (أصلى ومرافق) خلال عام 2018، منهم 309 مهاجراً أصلى بنسبة 80,3%، 76 مرافق بنسبة 19,7% من الإجمالى، مقابل 348 مهاجـراً ( أصلى ومرافق ) عام 2017، بزيادة قدرها 10.6%.

وذكر الجهاز فى بيان له اليوم الاثنين، من واقع نتائج "النشرة السنوية للمصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج والمصريين الحاصلين على جنسية أخرى عام 2018"، أن الولايات المتحدة الامريكية جاءت فى المرتبة الأولى، من حيث عدد المهاجرين إليها بنسبة 36,4%، من العدد الإجمالى.

وأضاف الجهاز، أن عدد المهاجرين المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والذين اكتسبوا صفة المهاجر بالخارج من الذكور، بلغ عددهم 319 مهاجر بنسبة 82.9%، مقابل 66 مهاجرة بنسبة 17.1% من الإجمالى.

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كما أشار الجهاز إلى عدد المصريين الحاصلين على موافقة للهجرة والذين اكتسبوا صفة المهاجر بالخارج أصحاب المؤهلات الجامعية ( بكالوريوس – ليسانس)، والذين بلغ عددهم 171 مهاجــراً، بنسبـة 49.0% مــن إجمـالى عـدد المهـاجريـن الأصـليين والمرافقــين فى سـن التعليم (10 سنوات فأكثر ) البالغ عددهم 349 مهاجراً .

وأوضح جهاز الإحصاء، أن المهاجرين فى الفئة العمرية ( 40 - 44 سنة)، جاءوا فى المرتبة الأولى من حيث عدد المصريين الذين حصلوا عــلى موافقــة للهجــرة، والذين اكتسبوا صفة المهاجر بالخـارج، حيث بلـغ عددهم 72 مهاجـراً بنسبـة 18.7% من الإجمالى.

وفى السياق ذاته، أشارت البيانات الإحصائية إلى عدد المصريين الـذين اكتسبـوا جنسيات أجنبية، حيث بلغ عددهم 2694 مصرى عام 2018، مقابل 2331 مصرى عام 2017، بزيادة بلغت نسبتها 15.6%، منهم (1285 مصري حصلوا على إذن بالتجنس مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية بنسبة قدرها 47.7%، 1409 مصرى حصلوا على إذن بالتجنس مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية بنسبة قدرها 52.3%) من الإجمالى.