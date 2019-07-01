هواوي تطلق أحدث تكنولوجياتها في الاتصالات بالسوق المصرية

تعلن شركة هواوي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، عن إطلاق أحدث تكنولوجيات الاتصالات في السوق المصري، wifi 6 وAI data base.

ومن المتوقع، أن تجيب هواوي عن أسئلة الصحفيين حول الاتفاق الذي تم بين الولايات المتحدة والصين على استئناف المفاوضات التجارية، لتخفيف حدة الخلاف الاقتصادي الممتد بينهما، والذي أدى إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.

Advertisements

وجاء الاتفاق بعد محادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج، على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان، وعلق "ترامب" على المحادثات بأنها كانت "ممتازة".

وكان الرئيس الأمريكي قد هدد بفرض رسوم جمركية بقيمة 300 مليار دولار إضافية على الواردات الصينية، لكن بعد الاجتماع مع نظيره الصيني في أوساكا، تراجع "ترامب"، وأكد عدم تطبيق الرسوم الإضافية، واستمرار التفاوض مع بكين في الوقت الحالي.

وفيما يتعلق بأزمة شركة هواوي الصينية، والتي حظرتها أمريكا بسبب ما وصفته بمخاوف أمنية، أكد "ترامب" استعادة التعاون معها واستمرار الشركات الأمريكية في بيع التكنولوجيا لها، لكن "ترامب" قال إنه سيتم التعامل مع النزاع في نهاية المحادثات التجارية.