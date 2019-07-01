شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة وسداد المقدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، انه سيبدأ اليوم الاثنين وحتى يوم الخميس 18/7/2019، التسجيل وسداد المقدمات لحجز 538 وحدة سكنية فاخرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالمجاورة (D 8) بالحى السكنى (R 3)، بمساحات تتراوح بين 130 و173 م2، تطرحها وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (on line).

وأضاف : يتم التسجيل من خلال الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، ويوجد بالموقع فيديو توضيحى لخطوات التسجيل والحجز، موضحاً أن الحجز سيبدأ من يوم الأحد 28/7/2019، وحتى يوم الأربعاء 31/7/2019،

Advertisements

وأوضح أنه سيتم بعد غد الثلاثاء 2/7/2019، على الموقع الإلكترونى www.hdb-reservation.com)، إتاحة أسلوب الحجز والسداد والمواقع والنماذج والمساحات والأسعار، لـ504 وحدات سكنية بمشروع "سكن مصر"، للإسكان المتوسط، بمساحات تتراوح بين 106 و133 م2، بمدينة الشروق، تطرحها وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (on line).

وبشأن نظام السداد للوحدات السكنية المطروحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، قال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: يتم سداد جدية الحجز وقدرها 100 ألف جنيه للوحدة، ويتم استكمال سداد نسبة 10 ٪ من إجمالى قيمة الوحدة، بالإضافة إلى (1 ٪ مصاريف إدارية + 0.5 ٪ مجلس أمناء) من قيمة الوحدة، خلال شهر من تاريخ الحجز، كما يتم سداد 10 ٪ من ثمن الوحدة خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز، وسداد 10 % عند الاستلام، ويتم سداد باقى ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، ويجوز سداد باقى القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة.

وفيما يتعلق بنظام السداد للوحدات السكنية المطروحة بمشروع "سكن مصر"، بمدينة الشروق، أضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية: يتم سداد جدية الحجز وقدرها 70 ألف جنيه للوحدة، ويتم استكمال سداد نسبة 20 ٪ من إجمالى قيمة الوحدة، بالإضافة إلى (1 ٪ مصاريف إدارية + 0.5 ٪ مجلس أمناء) من قيمة الوحدة، خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكترونى، كما يتم سداد 10 ٪ من ثمن الوحدة خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكترونى، وسداد 10 % عند الاستلام، ويتم سداد باقى ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 4 سنوات بدون فوائد.