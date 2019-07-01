شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفع برلين الحظر عن السفر لطابا.. 6 معلومات عن السياحة الألمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرار دولى جديد يدعم قطاع السياحة المصرية أصدرته ألمانيا، أكبر الدول المصدرة للسياحة لمصر، حيث قامت برفع الحظر عن سفر السياح الألمان إلى مدينة ومنتجعات طابا السياحية.

القرار الألمانى حمل بشائر الخير، حيث سيساهم بشكل كبير فى زيادة حركة السياحة الألمانية الوافدة إلى مصر بوجه عام، وجنوب سيناء على وجه الخصوص، وهو بمثابة شهادة جديدة على مناخ الأمن والاستقرار الذى تحظى به مصر، والعلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين مصر وألمانيا.

وإليكم أبرز معلومات عن أهمية السياحة الألمانية لمصر:

1- تعتبر ألمانيا من أكبر الدول المصدرة للسياحة على مستوى العالم، فخلال عام 2018 بلغ عدد الرحلات السياحية التى قام بها الألمان 70,1 مليون رحلة سياحية

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2- 73% من الرحلات التى قام بها الألمان كانت لخارج ألمانيا و27% رحلات داخلية.

3- الوجهات السياحية حسب الأقاليم من العالم التى توجه إليها الألمان برحلاتهم خلال عام 2018 كانت كما يلى حسب النسبة المئوية: منطقة البحر الأبيض المتوسط بنسبة 36,8%، منطقة أوروبا الغربية 13,5%، منطقة أوروبا الشرقية 7,8%، رحلات مدى طويل إلى مناطق آسيا والأمريكتين 8,1%، منطقة اسنكندنافيا 3,3%.

4- جاءت مصر بين الوجهات السياحية العشرة الأولى المحببة للألمان خلال عام 2018

5- السوق الألمانى سجل أعلى نمو فى حركة السياحة لمصر حيث وصل عدد السائحين إلى مليون و707 آلاف و382 سائحا ألمانيا.

6- تصنف ألمانيا من الجنسيات الأعلى انفاقا فى السياحة وخلال 2018 بلغ الإنفاق 94,2 مليار دولار أمريكى.