شكرا لقرائتكم خبر عن اعمار للتطوير (EMAARDEV) ينهي الاسبوع منانهى السهم تداولات الأسبوع الماضي في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 4.01 درهم، في ظل تواضع كميات التداول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الأسبوع الماضي في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 4.01 درهم، في ظل تواضع كميات التداول، كما يعكس مؤشر "Price ROC" انحرافا سلبيا، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من عمليات جني الأرباح للوصول لمستويات اقل قد تصل الى 3.85 درهم كمستوى اول ثم 3.45 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4.15 درهم. ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.98 درهم وبين مستوى المقاومة هو 4.03 درهم الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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