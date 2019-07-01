شكرا لقرائتكم خبر عن بنك دبي الإسلامي (DIB) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 30-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي بدون أي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 5.13 درهم، في ظل تدني كمية التداول مقارنة بمتوسطها الشهري، كمنا يتداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 5 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5.20 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.10 درهم وبين مستوى المقاومة هو 5.14 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط