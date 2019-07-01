شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة السلام القابضة (ALSALAMKW) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 30-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات الخميس الماضي مرتفعا عند مستوى 0.479 درهم، حيث يقابل عند هذا المستوى خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل المكسور لاسفل والذي يشكل مقاومة دفعت السهم لاسفل ليغلق عند مستوى 0.465 درهم، منخفضا بشكل طفيف مقارنة باغلاقه السابقة، وفي ظل ارتفاع في كمية التداول، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم 0.41 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.51 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.44 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.48 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط