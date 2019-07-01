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شكرا لقرائتكم خبر عن شعاع كابيتال (SHUAA) يستند الى دعم هام -تحليل صباحي- 30-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما اشرنا في تقريرنا الأخير، حيث انهى تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 0.968 درهم، مستقرا بالقرب من مستوى الدعم الهام عند 0.95 درهم، والذي نتوقع ان ساهم في دفع السهم لاعلى لمستوى المقاومة القوي عند 1.04 درهم في ظل الاجل القصير، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اعلى مستوى 0.95 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.96 وبين مستوى المقاومة هو 0.98 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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