شكرا لقرائتكم خبر عن بيت التمويل الخليجي (GFH) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 30-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 0.873 درهم، ليقلص بذلك من مكاسبه التي حققها خلال جلسة الأربعاء الماضي، وبالتزامن مع حيادية المؤشرات الفنية، لذلك نتوقع ان يواصل السهم حركته الهابطة قصيرة الأجل للوصول لمستوى الدعم 0.80 درهم كمستوى اول وذلك خلال الأيام او الأسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.90 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.86 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.88 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط