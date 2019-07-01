شكرا لقرائتكم خبر عن دبي للاستثمار (DIC) ينهي الأسبوع منخفضا -تحليل صباحي- 30-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الأسبوع الماضي منخفضا عند مستوى 1.23 درهم، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية بسبب اقترابه من خط اتجاهه الهابط قصير الأجل، بالتزامن مع استمرار الأداء السلبي لمؤشر استوكاستيك، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 1.17 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.30 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.22 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.24 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط