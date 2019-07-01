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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات للاتصالات المتكاملة (DU) يقترب من هدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 30-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم ارتفاعه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ بداية الشهر الحالي، حيث اغلق الأسبوع الماضي عند مستوى 5.15 درهم، مقتربا من هدفه السعري المتوقع عند مستوى 5.2 درهم، والذي يعد مستوى المقاومة الحالي، وهو المستوى الذي يجب على السهم تجاوزه لمواصلة ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 5.30 درهم كمستوى اول.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5.12 وبين مستوى المقاومة هو 5.18 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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