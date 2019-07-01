شكرا لقرائتكم خبر عن ان ديجيتال (AAN) يسجل انخفاض تاريخي -تحليل صباحي- 30-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى الدعم 0.17 درهم، فقد عمق السهم من خسائره مخترقا هذا المستوى، حيث اغلق الأسبوع الماضي عند مستوى 0.165 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم منذ بداية تداوله، لذلك نتوقع مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 0.15 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.18 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.16 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.17 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط