شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة اغذية (AGTHIA) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 30-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات الخميس الماضي مرتفعا عند مستوى 3.80 درهم، مقتربا من مستوى المقاومة 3.85 درهم، وهو ما ساهم في دفع السهم لاسفل ليغلق منخفضا عند مستوى 3.60 درهم، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 3.65 درهم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 3.40 درهم كمستوى اول ثم 3.25 درهم كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 3.85 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.50 درهم وبين مستوى المقاومة هو 3.70درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط