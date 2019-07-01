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شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف أبوظبي الاسلامي (ADIB) يتداول في قناة صاعدة -تحليل صباحي- 30-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى كما اشرنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق الأسبوع الماضي عند مستوى 4.65 درهم، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم الحالي عند 4.60 درهم، كما يقابل الحد السفلي للقناة الصاعدة قصيرة الأجل، وهو ما يشكل دعما نتوقع ان يساهم في دفع السهم لاعلى لمستوى المقاومة 4.75 درهم كمستوى اول ثم 5 درهم كمستوى ثان، شرط ثبات السهم اعلى مستوى 4.60 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.62 وبين مستوى المقاومة هو 4.68 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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