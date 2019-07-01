«الإمارات العالمية للألمنيوم» تشارك خبرتها في العمل الآمن مع شركات «خليفة الصناعية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



تزامناً مع بداية فصل الصيف الحار، تشارك شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، خبرتها الطويلة في العمل الآمن تحت درجات الحرارة المرتفعة، مع شركات أخرى متواجدة ضمن مدينة خليفة الصناعية، التابعة لموانئ أبوظبي.

ولتبادل الخبرات، استضافت كل من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ومدينة خليفة الصناعية خبراء ومديري الصحة والسلامة وأصحاب الشركات العاملة في هذا المجال، في مقر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الرئيسي في الطويلة.

ونظراً لضرورة استمرار العمليات والمنشآت الصناعية لمصاهر الألمنيوم على مدار العام، طوّرت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أفضل الممارسات على مستوى العالم لضمان سلامة العاملين في الظروف الحارة.

يشمل برنامج الوقاية من الإجهاد الحراري التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم جلسات وورش عمل تدريبية وتوعوية، وتوفير المرافق المناسبة للتبريد والترطيب، والمراقبة الصحية، والعديد من أدوات التحكم الأخرى. تتم مراجعة البرنامج في نهاية الصيف حرصاً على التحسين المستمر وتطوير البرنامج.

كما حرصت الشركة على توفير مناطق مخصصة للراحة، وأكشاك مُكيّفة، وآلات لصنع الثلج، ووحدات تكييف متنقلة للموظفين الذين يعملون في الأماكن المفتوحة. وتوفر الشركة أيضاً مجموعة من الوسائل الأخرى لمساعدة الموظفين على مقاومة الحر، مثل مستحضرات للحماية من الأشعة فوق البنفسجية ومنع الطفح الجلدي الناتج عن الحر، وزجاجات مياه قابلة لإعادة الاستخدام للتزود بالمياه بشكل مستمر. كما يتم تدريب موظفي شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بصورة دورية على المخاطر المتعلقة بالحرارة والتدابير الوقائية. ففي العام الماضي، أجرى الفريق المختص بالصحة والسلامة أكثر من 100 جلسة لتوعية الموظفين والمقاولين بكيفية العمل الآمن تحت درجات الحرارة المرتفعة.

بالإضافة لذلك، تعقد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بشكل منتظم اختبارات للتأكد من مستويات السوائل لدى موظفيها العاملين. وفي الصيف الماضي، تم القيام بأكثر من 17,000 اختبار لضمان سلامة الموظفين

وفي المتوسط​​، يعمل 4000 من موظفي شركة الإمارات العالمية للألمنيوم يومياً في مناطق مفتوحة خلال الأشهر الحارة. وتسعى الشركة لعدم تسجيل أي حالة إجهاد حراري مستقبلاً.