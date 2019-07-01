567 نشاطاً تجارياً في الإمارات منذ بداية العام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدرت التجارة العامة قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر ترخيصاً في دولة الإمارات منذ بداية العام 2019، تلاها تراخيص أنشطة مقاولات مشاريع المباني بأنواعها، وجاء الطلب على تراخيص المطاعم بالمركز الثالث وذلك وفقاً لما يظهره السجل الاقتصادي الوطني الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد.

ويعكس الطلب المتزايد على إصدار التراخيص لممارسة الأنشطة الاقتصادية على اختلاف أنواعها تواصل النشاط في جميع القطاعات وهو ما يتوافق مع نسب النمو التي شهدها الاقتصاد الوطني منذ بداية العام بحسب ما وثقته التقارير الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

وتفصيلاً فقد أظهر رصد حركة التراخيص الصادرة بحسب السجل الوطني الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد أن عدد التراخيص التي صدرت لممارسة نشاط التجارة العامة وصل إلى 567 رخصة خلال الفترة من يناير وحتى تاريخ 30 يونيو الماضي في حين يبلغ عددها لأنشطة مقاولات مشاريع المباني 560 ترخيصاً.

وشهدت الدولة إصدار 377 ترخيصاً لممارسة نشاط المطاعم.. فيما وصل العدد بالنسبة لأنشطة خدمات المشروبات الباردة والساخنة 349 ترخيصاً ونحو 270 ترخيصاً للحلويات الشعبية و269 لنقل المواد العامة بالشاحنات و266 لخدمات التنظيف الداخلية.

وشملت قائمة الأنشطة العشرة الأكثر ترخيصاً كذلك خدمات بيع الملابس العامة التي بلغ عدد تراخيصها منذ بداية العام الجاري 246 ترخيصاً ثم بيع العطور بالتجزئة بواقع 221 ترخيصاً.(وام)