شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة عجمان» تشارك في الملتقى الاقتصادي الألماني العربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”
شارك المهندس عبد الله المويجعي رئيس غرفة تجارة وصناعة عجمان، ورؤساء غرف الدولة، في الملتقى الاقتصادي العربي الألماني «22»، الذي ينعقد سنوياً في برلين. حيث كانت جمهورية مصر العربية ضيف الشرف لهذا العام. بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وعدد كبير من الوزراء في الحكومة المصرية.وتم استعراض الجهود التي اتخذتها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الخارجية. وكذلك الإشارة إلى معدل النمو السنوي الذي بلغ في حدود 5.5% للعام المنصرم.
وقد تضمن هذا الملتقى العديد من المحاور، كمواضيع المدن الذكية، وتطوير البنية التحتية للدول، والأمن الغذائي، وتطوير المنتجات الغذائية، وكذلك الوسائل اللوجستية المختلفة الوسائط والتي من شأنها تقليل كلفة النقل للمنتجات الزراعية والصناعية.إضافة إلى مواضيع التعليم المستقبلي «التعليم عن بعد» «Online» نتيجة التوقع لزيادة عدد الطلبة مستقبلًا، إضافة إلى العديد من المواضيع المهمة والحيوية لتنشيط وزيادة معدل النمو الاقتصادي.
ودعت غرفة تجارة وصناعة عجمان جميع رجال الأعمال، سواء في الإمارة، أو في الدولة، لإقامة علاقات قوية تؤدي إلى تحقيق المصلحة للطرفين الإماراتي والألماني، لتميز ألمانيا بمواصفات ومعايير تؤدي إلى جودة عالية المستوى تحقق من خلالها زيادة الصادرات للدول المختلفة..
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