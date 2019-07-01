«غرفة عجمان» تشارك في الملتقى الاقتصادي الألماني العربي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”



شارك المهندس عبد الله المويجعي رئيس غرفة تجارة وصناعة عجمان، ‏ورؤساء غرف الدولة، في الملتقى الاقتصادي العربي الألماني «22»، ‏الذي ينعقد سنوياً في برلين. ‏حيث كانت جمهورية مصر العربية ‏ضيف الشرف لهذا العام. بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ‏وعدد كبير من الوزراء ‏في الحكومة المصرية.وتم استعراض الجهود التي اتخذتها الحكومة المصرية ‏لجذب الاستثمارات الخارجية. ‏وكذلك الإشارة إلى معدل النمو السنوي ‏الذي ‏بلغ في حدود 5.5% ‏للعام المنصرم.

‏وقد تضمن هذا الملتقى العديد ‏من المحاور، كمواضيع المدن الذكية، ‏وتطوير البنية التحتية ‏للدول، والأمن الغذائي، ‏وتطوير المنتجات الغذائية، ‏وكذلك الوسائل اللوجستية ‏المختلفة الوسائط ‏والتي من شأنها تقليل ‏كلفة النقل للمنتجات ‏الزراعية والصناعية.‏إضافة إلى مواضيع التعليم المستقبلي «‏التعليم عن بعد» «Online» نتيجة التوقع لزيادة عدد الطلبة مستقبلًا، ‏إضافة إلى العديد من المواضيع المهمة ‏والحيوية لتنشيط ‏وزيادة معدل النمو الاقتصادي.

ودعت غرفة تجارة وصناعة عجمان ‏جميع رجال الأعمال، سواء في الإمارة، أو في الدولة، ‏لإقامة علاقات قوية تؤدي إلى تحقيق المصلحة للطرفين الإماراتي والألماني، لتميز ألمانيا بمواصفات ومعايير ‏تؤدي إلى جودة عالية المستوى ‏تحقق من خلالها زيادة الصادرات ‏للدول المختلفة..