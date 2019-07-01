شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوا» تتسلم عروض مقرها في الجداف والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسلمت هيئة كهرباء ومياه دبي«ديوا» عروض الشركات المتنافسة على عقد إنشاء المقر الرئيسي الجديد للهيئة في منطقة الجداف. وذكرت «ميد» أن شركة «إيرو لينك» تقدمت بأدنى العروض البالغة قيمته 999 مليون درهم. كما تقدمت شركة «أدفانسد بزنس كونسيبتس» بالعرض الثاني من حيث القيمة والبالغ 1.01 مليار درهم.

وتنافست على العقد إحدى عشرة شركة وتراوحت العروض بين 999 مليون درهم و2.2 مليار.

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