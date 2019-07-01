شكرا لقرائتكم خبر عن التحول الرقمى يتم تدريجيا بداية من يوليو.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق الحكومة المصرية 25 خدمة حكومية إلكترونية، الأعلى إقبالا من المواطنين منها التأمين الصحى والتموين، والعدل، وخدمات وزارة الداخلية، بداية من شهر يوليو تبدأهم بـ8 خدمات بمحافظة بورسعيد كنموذج استرشادى أولى، حيث سيتم تقديم الخدمات تدريجيا ثم تعميميها على باقى المحافظات.

وتستعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإطلاق أول تطبيق حكومى على الهواتف الذكية لأداء الخدمات الحكومية من خلاله لمواطنى محافظة بورسعيد، كما سيتم تقديم الخدمات أيضا عبر بوابة الحكومة الرقمية أو تقديم الخدمة عبر المكالمات الهاتفية "الكول سنتر" وتصل تكلفة المشروع إلى نحو 86 مليون دولار.

وتعد بورسعيد هى أول محافظة دجيتال، حيث قامت الشركة المصرية للاتصالات، على الانتهاء من مد كابلات الالياف الضوئية "الفايبر"، إلى أكثر من 670 مؤسسة وجهة حكومية فى محافظة بورسعيد، لتكون أول مدينة تشهد عمليات التحول الرقمى فى مصر.

وكابلات الألياف الضوئية هى وسيلة انتقال عالية السرعة للبيانات، حيث تحتوى على خيوط أو مسارات الألياف الزجاجية داخل غلاف معزول وهى مصممة لنقل بيانات لمسافة طويلة وبشكل عالى الأداء وتستخدم عادة فى شبكات البيانات والاتصالات، كما تدعم الكثير من أنظمة الإنترنت والتلفزيون والهاتف فى العالم، لأن كابلات الألياف الضوئية تنقل البيانات عبر موجات الضوء، يمكن نقل المعلومات بسرعة الضوء ويمكن أن تصل لـ20 جيحابت فى الثانية فى بعض أنواع الكابلات وفقا لبعض تقارير.