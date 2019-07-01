وصل للعقارات تواصل تلبية احتياجات ذوي الدخل المتوسط

دبي - الخليج 365 :

أعلنت وصل للعقارات، التابعة لمجموعة وصل لإدارة الأصول، عن إطلاق "واحة وصل 3" في المحيصنة للتأجير لتوفر من خلاله 253 وحدة. وتأتي هذه الخطة ضمن استراتيجية وصل لتوفير الخيارات السكنية بأسعار معقولة في المناطق القائمة في دبي، بعد أن سبق لها بنجاح إطلاق مشروعين سابقين يحملان الاسم ذاته.

ويتكون "واحة وصل 3" من 253 وحدة سكنية، بما في ذلك 54 وحدة من غرفة واحدة تتراوح مساحتها بين 637 - 807 قدمًا مربعًا ويبدأ الإيجار السنوي من 42 ألف درهم، و 165 شقة من غرفتين تتراوح مساحتها من 896 – 1,222 قدمًا مربعًا ويبدأ الإيجار السنوي من 52 ألف درهم، و 20 شقة من غرفتين مع غرفة للخادمة بمساحة 1,259 قدمًا مربعًا ويبدأ الإيجار السنوي من 59 ألف درهم، وشقتين من ثلاث غرف تبلغ مساحتيهما 1,399 قدمًا مربعًا ويبدأ الإيجار السنوي من 72 ألف درهم. وعلاوة على ذلك، يقدم المشروع 6 شقق من ثلاث غرف مع غرفة للخادمة تتراوح مساحاتها الكلية بين 1,701– 1,783 قدمًا مربعًا ويبدأ الإيجار السنوي من 78 ألف درهم.

وتم تصميم "واحة وصل 3" لتعزيز نمط حياة السكان ذوي الدخل المتوسط، وذلك ​​من خلال تقديم وحدات سكنية عالية الجودة في المنطقة، لتوفير أفضل مستوى ممكن من الحياة المعاصرة. إن هذا المشروع يتناغم تمامًا مع رؤية وصل الهادفة إلى إعادة تنشيط المناطق القائمة، وتوفير عقارات عالمية المستوى تلبي احتياجات وتطلعات جميع شرائح المجتمع. ويأتي هذا المشروع في أعقاب الإطلاق الناجح لمشروعين سابقين يحملان الاسم نفسه، حيث نجحت الشركة في تحقيق نتائج تبعث على الفخر لتجاوزهما توقعات السكان، وإسهامهما في نشر السعادة والإيجابية بينهم.

ويمتاز المشروع بالربط السهل مع أهم المناطق في المدينة من خلال شارع الشيخ محمد بن زايد، كما يقع على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من "مردف سيتي سنتر" وسوق الخضار المركزي في دبي. ويتمتع أيضًا بموقع استراتيجي على مفترق طرق بين إمارتي دبي والشارقة. ويوفر المشروع خيارًا ممتازًا يريح الموظفين من متاعب السفر بين هاتين المدينتين.

وكانت وصل قد رفدت المنطقة أيضًا بأكثر من 2500 وحدة عبر مشروعي "واحة وصل 1" و "واحة وصل 2"، وتبلغ نسبة الإشغال في كليهما أكثر من 91٪، ما يعكس الطلب العالي على الوحدات السكنية التي توفرها وصل في المحيصنة.