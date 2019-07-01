«إمباور» تحصد 3 جوائز عالمية خلال المؤتمر السنوي للجمعية الدولية لتبريد المناطق IDEA 2019

دبي - الخليج 365 :

منحت الجمعية الدولية لتبريد المناطق IDEA، مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، 3 جوائز، إثنان منهما ذهبيتان عن فئة "إجمالي عدد المباني المتعاقد عليها" و"إجمالي المساحة المتعاقد عليها"، والمخصصة لخدمات تبريد المناطق عالميا؛ إضافة إلى جائزة "الابتكار الفخرية" عن إستخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف عن الطاقة المهدرة.

جاء ذلك، خلال حفل توزيع جوائز الدورة الـ110 من المؤتمر السنوي للجمعية الدولية لتبريد المناطق 2019، والذي عقد خلال الفترة ما بين 24 إلى 27 يونيو الماضي، في مدينة بيتسبرغ بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتم اختيار "إمباور" للفوز بجائزتي "إجمالي عدد المباني المتعاقد عليها" و"إجمالي المساحة المتعاقد عليها"، لمساهمتها الكبيرة في تطوير وتوفير تقنيات تبريد المناطق لعدد كبير من المباني وتوسيع رقعة انتشار هذه التقنية الحديثة ليس فقط في الإمارات بل أيضاً في العديد من المدن النامية حول العالم.

وحصدت "إمباور"، جائزة "الابتكار الفخرية"، عن استخدامها نظاماً فريدًا لإستخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف عن الطاقة المهدرة "، والذي يعمل على تجنب الاستخدامات الخاطئة لنظام تبريد المناطق؛ حيث يقوم النظام بشكل آلي بالبحث واكتشاف الطاقة المهدرة من محطات التبريد المركزي والمباني المستفيدة من الخدمة.

وتسلم أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، الجوائز، معرباً عن سعادته بالتكريم الذي نالته الشركة من الجمعية الدولية لتبريد المناطق.

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وأكد "بن شعفار"، أن "الجوائز تعبر عن الدور الأساسي والمهم، الذي تلعبه إمباور في تعميم استخدام أنظمة تبريد المناطق، أحد أهم الممارسات الصديقة للبيئة، والموفرة للطاقة المستخدمة في المباني السكنية والتجارية والفنادق والمرافق الأخرى".

وأضاف، أن "فوز إمباور، بهذه الجوائز، يأتي نتيجة اعتمادها أنظمة تبريد المناطق ذات المعايير العالمية والمتطورة، وتقديرا لجهودها المستمرة لتوفير خدمات التبريد ذات المستوى العالمي، بالإضافة إلى تلبيتها للطلب الكبير على تبريد المناطق لمجموعة متنوعة من المشاريع في مجالات مختلفة، بما يتوافق مع التوجه الاستراتيجي لإمارة دبي".

وتابع، أن جائزة "الابتكار الفخرية" عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساهمة في تقنين هدر الطاقة، والتي حصدتها إمباور، تدفعنا للتطوير وتحقيق الصدارة في مجال تبريد المناطق، باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، التي تسهم بدورها في تخفيض تكاليف التشغيل السنوية للشركات وتعزيز كفاءة الاستخدام للمنشآت".

جدير بالذكر، أن "إمباور" تقدم خدمات تبريد المناطق لأكثر من 1,090 مبنى، ولأكثر من 100 ألف متعامل كما تصل القدرة الإنتاجية للشركة إلى أكثر من 1,430 مليون طن من التبريد، وتقدم الشركة خدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة لعدد من المشاريع البارزة في إمارة دبي مثل واجهة دبي المائية، وبلو واترز، ومجموعة جميرا، وجميرا بيتش ريزيدنس، ومركز دبي المالي العالمي، والخليج التجاري، ومدينة دبي الطبية، وأبراج بحيرات جميرا، ونخلة جميرا، وديسكفري جاردنز، وابن بطوطة مول، وحي دبي للتصميم، والمنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي وغيرها.