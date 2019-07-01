«موانئ دبي » تسعى للاستحواذ على «توباز»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أكدت «موانئ دبي العالمية» أمس أنها تجري محادثات للاستحواذ على شركة «توباز» للطاقة والملاحة. وأوضحت أن المفاوضات جارية ، لكنها رفضت تأكيد أن الصفقة ستتم. وكانت «سكاي نيوز» توقعت إبرام الصفقة ب 1.3 مليار دولار (4.8 مليار درهم) اليوم الاثنين.

وأوضحت وكالة «بلومبيرج» أن موانئ دبي وصلت إلى نقطة متقدمة في مفاوضاتها من أجل الاستحواذ على «توباز»، مشيرةً إلى أنه حال إتمام الصفقة، ستكون أول استثمار لموانئ دبي في قطاع النفط والغاز.

وينهي الاستحواذ، في حال حدوثه، احتمال إدراج «توباز» في بورصة لندن، حيث كانت الشركة العمانية تخطط لذلك منذ سبتمبر الماضي. وقال رينيه كوفود أولسن، الرئيس التنفيذي للشركة : «لدينا برنامج لأسواق المال وقد اجتذب اهتمام العديد من الأطراف»، مضيفاً أن الشركة تدرس الخيارات.

ويلعب «دويتشه بنك» دور المستشار لموانئ دبي العالمية، بينما تقوم شركة «روتشيلد» بتقديم المشورة إلى «توباز».