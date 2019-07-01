«أوبك» تبحث اليوم تمديد اتفاق خفض الإنتاج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الطاقة والصناعة سهيل بن محمد المزروعي في حسابه الرسمي على تويتر إنه يأمل في نتائج مثمرة وهو في طريقه إلى فيينا لحضور اجتماعات «أوبك» وحلفائها.

وكتب الوزير «نتوقع اجتماعات مثمرة توصلنا إلى قرار يعيد للسوق البترولية توازنها عند مستويات المخزون المطلوبة».

ويجتمع وزراء النفط من الدول الأعضاء بمنظمة «أوبك» في فيينا اليوم الاثنين ويلي ذلك اجتماع مع المنتجين من خارج المنظمة غداً الثلاثاء.

وأمس الأحد، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أيضاً إنه من المرجح تمديد التخفيضات لتسعة شهور، وقال للصحافيين عندما سئل عما تفضله السعودية «أعتقد على الأرجح تمديداً لتسعة شهور».

وعندما سئل عن القيام بتخفيض أعمق قال: «لا أعتقد أن السوق بحاجة لذلك»، وأضاف أن «الطلب بدأ يخف قليلاً ولكن أعتقد أنه مازال قوياً». وقال إنه يعتقد أن السوق ستتوازن خلال ما بين الستة أشهر والتسعة شهور المقبلة.

وقال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان أمس إنه يتوقع تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي ما بين ستة أشهر وتسعة.

وقال الوزير في بيان «منتجو النفط الرئيسيون يمضون صوب قرار لتمديد اتفاق إنتاج النفط بين ستة إلى تسعة شهور.»

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في وقت سابق إن روسيا اتفقت مع السعودية على تمديد الاتفاق المبرم مع «أوبك» لتقليص إنتاج النفط، وذلك مع تعرض أسعار الخام لضغوط متجددة من تنامي الإمدادات الأمريكية وتباطؤ الاقتصاد العالمي. (وكالات)