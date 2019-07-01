تدشين غرفة العبادة لغير المسلمين بمطار أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

شهد الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات، التدشين الرسمي لغرفة العبادة متعددة الأديان، في مبنى مطار أبوظبي الدولي.

تأتي هذه المبادرة انطلاقاً من دور دائرة تنمية المجتمع كجهة منظمة لدور العبادة في إمارة أبوظبي، وبالتزامن مع «عام التسامح»، حيث تم تدشين الغرفة بالتعاون مع «مطارات أبوظبي» بالقرب من بوابات الحافلات في المبنى رقم 3.

حضر تدشين الغرفة كل من الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، وبرايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، وسلطان المطوع الظاهري، مدير قطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع، وعدد من القيادات والموظفين.

وتعكس المبادرة الإنسانية المجتمعية، المكانة المرموقة التي تحظى بها دولة الإمارات، باعتبارها وجهة دولية رئيسية؛ يقصدها الملايين سنوياً .كما تؤكد الحرص على إعطاء رعايا الديانات الأخرى الحرية في ممارسة شعائرهم، حيث تخدم غرفة العبادة متعددة الأديان غير المسلمين من المسافرين عبر المطار، وكذلك مسافري «الترانزيت»، إضافة إلى العاملين في المطار من الديانات الأخرى.