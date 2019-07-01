«الإنماء التجاري» في الشارقة تبحث آلية الوثائق الحكومية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



استقبل خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة صباح أمس، وفداً من هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف برئاسة صلاح سالم المحمود مدير عام الهيئة، بحضور عدد من مديري الإدارات والمختصين لبحث آلية تطبيق نظام إدارة الوثائق.

وأكد المدفع أن هذه الزيارة تأتي لتعزيز الجهود المبذولة من الطرفين لتطبيق معايير حفظ الوثائق وأرشفتها وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية المتعارف عليها، مثمنًا جهود هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف في نقل الخبرات وتسخير كافة الإمكانات لبناء نظام متكامل لإدارة الوثائق في الجهات الحكومية الذي يُسهم في تسهيل إجراءات العمل .وأشاد صلاح سالم المحمود، بالجهود المبذولة من هيئة الإنماء التجاري والسياحي للترويج عن المناطق السياحية والثقافية والتاريخية في إمارة الشارقة، باعتبارها من أكثر المناطق جذباً للسياحة العائلية في المنطقة والعالم، مؤكداً أهمية تطبيق هذا النظام لما تحويه الهيئة من وثائق ذات قيمة تاريخية.وتم خلال الاجتماع تقديم عرض توضيحي، تطرقت من خلاله أسماء ناصر مدير إدارة الوثائق والأرشيف، إلى مراحل إعداد مشروع النظام والآلية المتبعة في تنفيذه والتي تتمثل في تشكيل لجان وفرق عمل مشتركة يتم من خلالها تحديد الاختصاصات التنظيمية والمهام والأنشطة لكافة الإدارات المعنية والمتطلبات الأساسية.