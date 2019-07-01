شكرا لقرائتكم خبر عن «فيتش» تؤكد تصنيف «جي إف إتش» عند (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - المنامة:”الخليج 365”
أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية عن قيام وكالة التصنيف الائتماني الدولية، «فيتش»، بتأكيد تصنيفها طويل الأجلن وقصير الأجل لمخاطر الائتمان عند المستوى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقد جاء تأكيد تصنيف المجموعة عند هذا المستوى من قبل وكالة فيتش، مع الأخذ في الاعتبار هدف إدارة «جي إف إتش» المتمثل في إعادة تشكيل نموذج أعمال المجموعة والتوجه إلى الاعتماد على الرسوم والاستثمارات ذات المخاطر الأقل والعائدات المنخفضة، والدعم المقدم من المساهمين.
وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش»: سعداء بتأكيد تصنيف «جي إف إتش» من قبل، و«فيتش»، وإشادة الوكالة بالتقدم القوي والمطرد الذي تحققه «جي إف إتش» عبر مختلف خطوط أنشطتها. ونتطلع إلى مواصلة البناء على هذا الزخم وتحقيق نتائج أقوى وأداء أفضل خلال الفترة المتبقية من عام 2019 وما بعد ذلك.
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