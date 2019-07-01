انتخاب أعضاء مجلس إدارة «غرفة الفجيرة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة



أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة عن انتخاب 15 عضواً شكلوا قوام مجلس الإدارة الجديد في دورته الرابعة عشرة، فيما نال الشيخ سعيد سرور سيف الشرقي أعلى الأصوات بواقع 788 صوتاً من إجمالي 1130 عضواً، حضروا للإدلاء بأصواتهم، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة التي تم الإدلاء بها 1109 أصوات مقابل 21 صوتاً باطلاً، حسب محضر العملية الانتخابية.

كان اجتماع الجمعية العمومية للغرفة، أمس الأول، انتخب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الرابعة عشرة 2019 - 2023 بالاقتراع السري المباشر تحت إشراف قضائي برئاسة المستشار كمال عبد العزيز سلام، وعضوية المستشار عصام عطوة العسيلي، والمستشار صابر شحاتة، حيث نال 15 منتسباً للغرفة عضوية مجلس الإدارة من أصل 30 مرشحاً، بينهم عائشة محمد الجاسم محمد، لتصبح بذلك السيدة الثانية التي تفوز بعضوية مجلس الإدارة منذ تأسيس الغرفة.

فاز في الانتخابات كل من الشيخ سعيد سرور سيف الشرقي، سرور حمد عبيد حمد الزهري، طارق محمد ابراهيم الهنائي، مروان خميس عبد الله الشيخ، سلطان محمد خميس محمد مليح مطروشي، عبد الرحمن عبيد ابراهيم بن نمرود، ياسر علي سيف محمد العطر، محمد أحمد محمد أحمد اليماحي، خالد خلفان مسعود خلفان الكعبي، خالد محمد الجاسم محمد، مصبح محمد عبيد خلفان البريكي، أحمد سلطان أحمد سلطان حنطوبي، سيف علي سيف محمد العطر الضنحاني، خميس محمد خميس محمد الرولي، عائشة محمد الجاسم محمد.

وأكد المستشار كمال سلام رئيس اللجنة القضائية أن العملية الانتخابية جرت بشفافية تامة عن طريق الاقتراع السري المباشر ضمن ضوابط قانونية ونظامية محددة، مشيراً إلى أن عملية الانتخابات جرت مباشرة في كل من مقر الغرفة بالفجيرة، ومركز دبا للمعارض لأول مرة وتم نقل العملية الانتخابية من مركز دبا للمعارض عبر البث الحي المباشر لمقر الغرفة.

وهنأ سلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة الفائزين بعضوية مجلس الإدارة للدورة الرابعة عشرة، وأثنى على اللجنة القضائية لإشرافها على الانتخابات، مؤكداً أن العرس الانتخابي الديمقراطي تم بشفافية عالية.

يشار إلى أن أعمال الجمعية العمومية استهلت بكلمة خليفة خميس مطر الكعبي، رئيس مجلس إدارة الغرفة للدورة الماضية، مؤكداً خلالها أن مجلس إدارته لم يدخر جهداً في الاضطلاع بمهام الغرفة ومتابعة مختلف أعمالها من خلال سلسلة الاجتماعات واللقاءات خلال الدورة المنتهية، بعد أن حرص على تحديث وتطوير منظومة العمل، لتمكين الغرفة من الارتقاء بمهامها، وتحقيق أهدافها، ومواكبة التطورات الاقتصادية التي تشهدها كل مؤسسات الدولة عامة، وإمارة الفجيرة على وجه الخصوص، وتسهيل الإجراءات لأصحاب الأعمال والمتعاملين.