شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج أسهم زيادة رأس مال «أبوظبي للتأمين» غداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، أن أسهم الزيادة في رأس مال الشركة والبالغة 195 مليون سهم، والتي سيتم إدراجها لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية غداً (الثلاثاء) تحت عنوان «أسهم أدنيك الناتجة عن تحويل السندات -2» سوف تستحق أرباحاً عن الفترة من 16 يونيو 2019، وحتى 31 ديسمبر 2019 عندما تتقرر أرباح 2019.

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