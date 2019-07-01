مطارات دبي ترحب بالرحلة الافتتاحية لـ «تشاينا إيسترن»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



احتفلت مطارات دبي بوصول الرحلة الافتتاحية لخطوط تشاينا إيسترن إلى مطار دبي الدولي قادمة من مدينة تشينجداو في وقت متأخر من مساء السبت.

وسوف تسير تشاينا ايسترن ثلاث رحلات أسبوعياً بين دبي وتشينجداو لتضاف إلى بقية الرحلات التي تسيرها الناقلة للربط بين مطار دبي الدولي ومدينتي شانجهاي وكونمينج الصينيتين. وهذه هي أول خدمة تربط بين دبي ومدينة تشينجداو التي يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة وتقع على ساحل البحر الأصفر الصيني.

وتعد الصين الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات بالإضافة إلى كونها مساهماً رئيسياً في حركة مطار دبي حيث وصل عدد المسافرين بين المدن الصينية ودبي إلى اكثر من 3.5 مليون مسافر في عام 2018.

كما تعد الصين واحدة من أسرع الدول نمواً من حيث إجمالي عدد الزوار إلى دبي حيث ارتفعت أعدادهم بنسبة 12٪ إلى 857000 في 2018. وتقوم خمس شركات طيران بما في ذلك تشاينا إيسترن بربط دبي بعشر وجهات في جميع أنحاء الصين بإجمالي 81 رحلة أسبوعياً.