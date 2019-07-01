شكرا لقرائتكم خبر عن الحجر الطبيعي الأعلى ارتفاعاً بين مجموعات مواد البناء خلال مايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت مجموعة الحجر الطبيعي أعلى ارتفاع في أسعار مواد البناء خلال شهر مايو من عام 2019 مقارنة بشهر إبريل 2019، وذلك طبقاً للتقرير الصادر عن مركز الإحصاء - أبوظبي حول أسعار مواد البناء في إمارة أبوظبي لشهر مايو 2019، والذي يستعرض حركة أسعار إحدى وعشرين مجموعة من مجموعات مواد البناء الرئيسة خلال شهر مايو 2019 مقارنة بشهر إبريل من عام 2019 وشهر مايو من عام 2018، وتعد أسعار مواد البناء من البيانات الاقتصادية المهمّة في دعم القرار وتوجيه السياسات المتعلقة بقطاع الإنشاءات والقطاعات المرتبطة به.

** مايو - إبريل 2019 : وارتفع خلال شهر مايو 2019 كل من متوسط أسعار مجموعة «الحجر الطبيعي» بنسبة 5.0% ومجموعة «أسلاك للشقق» بنسبة 4.8% ومجموعة (الزجاج) بنسبة 4.5% مقارنة بشهر إبريل 2019. وفي المقابل انخفضت متوسطات أسعار مجموعة «كابلات الكهرباء» بنسبة 2.0% ومجموعة «أسلاك.

الأبراج السكنية» بنسبة 1.6% ومجموعة «أنابيب (uPVC)» بنسبة 1.0% خلال شهر مايو مقارنة بشهر إبريل 2019.

** مايو 2019 /‏ مايو 2018: وأظهر تقرير المركز لشهر مايو 2019 ارتفاعاً في مجموعة «البلاط والرخام» بنسبة 10.2% ومجموعة «أدوات النقل» بنسبة 10.1% ومجموعة «المواد العازلة» بنسبة 8.9 % مقارنة بشهر مايو 2018. كما انخفضت متوسطات أسعار مجموعة «اسلاك للشقة» بنسبة 13.2%، ومجموعة «اسلاك للمبنى» بنسبة 11.3% ومجموعة «البحص والرمل» بنسبة 9.3% خلال شهر مايو 2019 مقارنة بشهر مايو 2018.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحجر الطبيعي الأعلى ارتفاعاً بين مجموعات مواد البناء خلال مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.