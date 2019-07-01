«دانة غاز» تقلِّص مستحقاتها في مصر 38%

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تسلمت «دانة غاز» (الشركة)، دفعة بلغت 48 مليون دولار (177 مليون درهم) من عملياتها في مصر. وتتضمن هذه الدفعة 30 مليون دولار حصة الشركة من الدفعة التي سددتها الحكومة المصرية للشركات العاملة في قطاع النفط بالإضافة لمبلغ 10 ملايين دولار من بيع الشحنة الثانية من المكثفات في عام 2019.

وتأتي هذه الدفعة المستلمة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لسداد جميع المستحقات المتأخرة والمترتبة عليها مع نهاية عام 2019. وتواصل الشركة منذ عام 2018 تحقيق تقدم ملحوظ في خفض مستحقاتها المتأخرة في مصر، حيث بلغ مجموع الدفعات المستلمة من عمليات الشركة في مصر عام 2018 ما مجموعه 208 ملايين دولار ما قلص مجموع المستحقات إلى 140 مليون دولار في نهاية العام عند أدنى مستوياتها منذ شهر يناير 2011. ووصلت مجموع الدفعات المستلمة خلال النصف الأول من عام 2019 ما قيمته 78 مليون دولار لتتقلص مستحقات الشركة في مصر بنسبة 38% وتصل إلى 125 مليون دولار.

وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: يظهر استلامنا لمبلغ 38 مليون دولار من الحكومة المصرية في شهر يونيو مدى جديتها في سداد جميع المستحقات المتأخرة، كما تم الإعلان عنه مسبقاً. وستوفر هذه الدفعة المبالغ اللازمة لتنفيذ برنامج صيانة وتحسين أداء الآبار الواقعة في المناطق البرية، كما أنه سيسهم في تغطية تكاليف حفر بئر ميراك-1 الاستكشافي والذي يقع في المياه العميقة في القطاع السادس. وتسير أعمال الحفر التي من المتوقع ظهور نتائجها خلال الربع الثالث من هذا العام بشكل جيد.