شكرا لقرائتكم خبر عن المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة تمول الطاقة والغذاء فى مصر بـ 1.1 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة برئاسة المهندس هانى سنبل ، مساء الغد، الاثنين ، بمناسبة توقيع اتفاقيتن مع الجهات الحكومية المصرية، لتمويل قطاعى الطاقة والغذاء فى مصر بنحو 1.130 مليار دولار.

يشهد الاحتفالية التى تقام فى أحد الفنادق ،قيادات وزارات التموين والبترول والاستثمار والتعاون الدولى، وعبد الحميد الخليفة، مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية، ولفيف من الشخصيات رفيعة المستوى فى الاستثمار والمصارف .

وسيتم توقيع الاتفاقيتين مع الهيئة العامة للبترول والهيئة العامة للسلع الغذائية لتمويل شراء منتجات غذائية ووقود تمثل الشريحة الثانية من الاتفاق مع مصر ، والبالغ قيمته إجماليا نحو 3 مليارات دولار.