شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: تثبيت الدولار الجمركى عند 16 جنيها لشهر يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة المالية تثبيت سعر الدولار الجمركية على معدلاته الحالية 16 جنيه بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية والأجزاء والمكونات الأجنبية الواردة من الخارج للمصانع، سواء التى تخضع لأحكام المادة السادسة من القرار الجمهورى رقم 419 لسنة 2018 أو يتم إخضاعها لبند المنتج الكامل وفقا للقاعدة 2/أ من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق .

وبحسب بيان اليوم، تم تحديد سعر الدولار الجمركي 16.7703 للسلع المنصوص عليها بالكشوف المرفقة .

وسوف يتم العمل بهذه الأسعار اعتبارا من يوم 1 يوليو حتى 31 يوليو 2019 .



