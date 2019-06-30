شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال الشهر الماضى، بإجمالى قيمة تداول بلغت 4.2 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 23.3%، وجاءت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 2.3 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 12.6%.

وحلت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.4 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.9%، وفى المركز الرابع تأتى شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.1%، وفى المركز الخامس شركة سيجما لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.7%.

وجاء فى المركز السادس شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 971.6 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.4%، بايونيرز لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 927 مليون جنيه بنسبة 5.1%، وحل فى المركز الثامن شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة 879 مليون جنيه بنسبة 4.9%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا فاروس لتداول الأوراق المالية، اتش سى لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 692.8 مليون جنيه، و 658.2 مليون جنيه جنيه، بنسبة 3.8%، 3.6% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الشهرى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.