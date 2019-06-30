الكهرباء: بدء تطبيق الزيادة الجديدة على فاتورة يوليو غدًا

قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن غدا سيتم تطبيق التعريفة الجديدة لشرائح الكهرباء المختلفة وفقا لحساب استهلاك المواطنين والتي أعلنت عنها الوزارة الشهر الماضى بزيادة 14،9% عن العام الماضي، موضحا أن استهلاك شهر يوليو سيكون بالزيادة الجديدة.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، تقديم الإعلامي سيد على المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الوزارة في إطار التحول من العدادات التقليدية، إلى منظومة العدادات الذكية مسبوقة الدفع.
وأوضح أن العدادات مسبوقة الدفع تتيح للمواطن التعرف على قيمة استهلاكه ولا يفاجئ بقيمة الفاتورة، والتأكد من صحة العدادات.
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