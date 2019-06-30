شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار اللحوم فى الأسواق والكندوز يتراوح من 120 لـ150 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم استقرارا داخل الأسواق المصرية مع بداية هذا الأسبوع، حيث تراوحت الأسعار اللحوم البلدية فى معظم المناطق بين 120 – 150 جنيها للكيلو، ويأتى هذا الاستقرار فى السعر مع اقتراب موسم عيد الأضحى.

وقال محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ"الخليج 365"، إن الأسعار تشهد حاليا استقرارا فى معظم المناطق والمحافظات، مشيرا إلى أن أسعار اللحوم الكندوز تراوحت ما بين 120 إلى 150 جنيها للكيلو، فيما تراوح سعر كيلو اللحوم الضانى بين 130 إلى 160 للكيلو، فيما وصل سعر الجاموس الكبير لـ90 جنيها للكيلو حتى 100 جنيه وهى نفس أسعار كيلو اللحوم الجملى، وأشار إلى أن السوق يشهد تراجعا فى الشراء، وذلك يرجع إلى اقتراب موسم عيد الأضحى، حيث يتجه المعظم إلى شراء اللحوم الحية.