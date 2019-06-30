شكرا لقرائتكم خبر عن "دانة غاز" الإماراتية تتسلم 48 مليون دولار من عملياتها فى مصر خلال يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "دانة غاز" الإماراتية الرائدة فى قطاع الغاز الطبيعى فى الشرق الأوسط ، تسلمها دفعة بقيمة 177 مليون درهم "48 مليون دولار أمريكي" من عملياتها فى مصر.

وأوضحت الشركة - فى بيان اليوم الأحد ، أوردته وكالة الأنباء الإماراتية وام - أن هذه الدفعة تضمنت 30 مليون دولار حصة الشركة من الدفعة التىسددتها الحكومة المصرية للشركات العاملة فى قطاع النفط إضافة إلى مبلغ 10 ملايين دولار من بيع الشحنة الثانية من المكثفات ، وتأتى الدفعة المستلمة فى إطار الجهود المستمرة التىتبذلها الحكومة المصرية لسداد جميع المستحقات المتأخرة والمترتبة عليها مع نهاية عام 2019.

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وقال الرئيس التنفيذى للشركة باتريك ألمان وارد "يظهر استلامنا للمبلغ من الحكومة المصرية فى شهر يونيو مدى جديتها فى سداد جميع المستحقات المتأخرة كما تم الإعلان عنه سابقا وستوفر هذه الدفعة المبالغ اللازمة لتنفيذ برنامج صيانة وتحسين أداء الآبار الواقعة فى المناطق البرية "، مشيرا إلى أن الدفعة ستساهم فى تغطية تكاليف حفر بئر "ميراك-1 " الاستكشافى فى المياه العميقة فى القطاع السادس وتسير أعمال الحفر المتوقع ظهور نتائجها خلال الربع الثالث من هذا العام بشكل جيد.

وتواصل الشركة منذ عام 2018 تحقيق تقدم ملحوظ فى خفض مستحقاتها المتأخرة فىمصر، حيث بلغ مجموع الدفعات المستلمة من عمليات الشركة فى مصر عام 2018 ما مجموعه 208 ملايين دولار مما قلص مجموع المستحقات إلى 140 مليون دولار فى نهاية العام عند أدنى مستوياتها منذ شهر يناير 2011 ووصل مجموع الدفعات المستلمة خلال النصف الأول من عام 2019 ما قيمته 78 مليون دولار لتنخفض مستحقات الشركة فى مصر إلى 125 مليون دولار .

يذكر أن "دانة غاز" بدأت فى20 مايو 2019 أعمال الحفر فى بئر "ميراك -1 " فى مصر على عمق 755 مترا فى منطقة امتياز شمال العريش البحرية، المعروفة أيضا بالقطاع السادس الواقع ضمن حوض شرق المتوسط الذى شهد خلال السنوات الماضية اكتشافات ضخمة وعالمية المستوى.