هدنة حرب التجارة ترفع أسواق الخليج ودبي تقود المكاسب

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - شاشة إلكترونية تعرض أسعار أسهم بالبورصة السعودية في الرياض

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية يوم الأحد، استجابة لتحسن المعنويات في الأسواق العالمية بعدما اتفقت الولايات المتحدة والصين على هدنة في الحرب التجارية خلال اجتماع مجموعة العشرين.

اتفقت واشنطن وبكين يوم السبت على استئناف محادثات التجارة بعدما قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنازلات من بينها عدم فرض رسوم جمركية جديدة وتخفيف القيود المفروضة على شركة التكنولوجيا الصينية هواوي.

وزاد مؤشر سوق دبي 1.2 بالمئة، مدعوما بصعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 4.1 بالمئة بعدما نال البنك موافقة تنظيمية على شراء أسهم في بنك دنيز التركي من سبير بنك الروسي.

وارتفعت أسهم العقارات والبناء، مع صعود سهم إعمار العقارية ذي الثقل في السوق 1.1 بالمئة. وزاد سهم أرابتك للبناء 1.3 بالمئة، وسهم إعمار للتطوير 0.8 بالمئة، وداماك العقارية 0.7 بالمئة.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3 بالمئة، بدعم من مكاسب قطاع الاتصالات، مع صعود سهم زين السعودية 4.2 بالمئة، واتحاد اتصالات (موبايلي) 1.9 بالمئة.

وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2 بالمئة، تحت ضغط خسائر أسهم القطاع المالي.

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وخفضت بورصة أبوظبي يوم الاحد رسوم عمولة التداول بين 50 و90 بالمئة، مع سعيها لخفض التكلفة التي يتحملها المستثمرون وزيادة السيولة وبناء الثقة.

وانخفض سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 0.9 بالمئة، وتراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.7 بالمئة.

وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.1 بالمئة، مع صعود سهم البنك التجاري القطري 1.7 بالمئة، في حين زاد سهم بنك قطر الوطني واحدا بالمئة.

وفي الكويت، زاد مؤشر السوق الأول 0.3 بالمئة، مواصلا مكاسبه بعد أيام من إعلان إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق أنها سترقي أسهما كويتية إلى مؤشرها الرئيسي للأسواق الناشئة في 2020.