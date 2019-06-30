SAMI تتفق مع هانوا الكورية لتأسيس مشروع للصناعات العسكرية في السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI ، أمس، مذكرة اتفاق مع ثلاث شركات تابعة لمجموعة هانوا الكورية الجنوبية الضخمة، بهدف بحث إمكانية إقامة مشروع مشترك في المملكة، في خطوة لتعزيز التزامها بتوطين التصنيع العسكري السعودي.

ووقع المذكرة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية أندرياس شوير، والرئيس التنفيذي لشركة هانوا للدفاع Hanwha Defence سونغ سو لي والذي يمثل شركات هانوا.

ومن المقرر أن يتأسس المشروع المقترح كشركة ذات مسؤولية محدودة وتحت اسم مبدئي هو «شركة سامي-هانوا لأنظمة الذخائر» وأن تتخذ من مدينة الرياض مقرا لها، كما سيتم التركيز في المراحل الأولية من المشروع على تصنيع وبيع الذخائر داخل المملكة.

وسيتم خلال المراحل اللاحقة للمشروع المشترك، تقييم إمكانية تعزيز القدرة التقنية للمشروع وتوسيع خطوط الإنتاج لتشمل الذخائر والأسلحة، والصواريخ، وأنظمة المدفعية، ومركبات القتال «الاشتباك»، وأنظمة الدفاع، والأنظمة البحرية، بالإضافة إلى أنظمة القيادة والسيطرة والاتـصالات والحاسب الآلي والاستخبارات C4I، وأنظمة الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع ISR.

وأوضح شوير أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الصناعات الجوية والعسكرية في المملكة، مشيرا إلى أن الجهود الكبيرة التي بذلتها شركات هانوا على مدى 60 عاما أسهمت في توطين المنتجات الدفاعية المستوردة من الخارج في تحقيق الاكتفاء الذاتي عسكريا لجمهورية كوريا وتعزيز نموها الاقتصادي، كم تشكل أذرع هانوا الثلاث شريكا استراتيجيا بالنسبة لنا في مساعينا الرامية إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وعلى ثقة بأن هذا التعاون سيعود بالنفع الكبير على اقتصاد المملكة.

من جانبه، قال سونغ سو لي «نحرص في هانوا للدفاع على المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وسنعمل عن كثب مع الحكومتين الكورية الجنوبية والسعودية والشركات المحلية، لنقل التقنية ومشاريع التنمية المشتركة إلى المملكة كلما أتيحت الفرصة لنا».

مشروع سعودي كوري للصناعات العسكرية

الاسم المبدئي »شركة سامي-هانوا لأنظمة الذخائر«

شركة ذات مسؤولية محدودة

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تتخذ من مدينة الرياض مقرا لها

الشركات الكورية المشاركة:

شركة هانوا

Hanwha Corporation

شركة هانوا للدفاع

HanwhaDefence

شركة هانوا للأنظمة HanwhaSystems

المراحل الأولية

تصنيع وبيع الذخائر داخل المملكة

المراحل اللاحقة