6 شروط لتبادل تأجير العمالة و20% الحد الأعلى دون المساس بنطاقات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن هدف التطويرات الجديدة في برنامج أجير للعمالة المتبادلة هو خدمة مختلف المنشآت، عن طريق السماح بتنظيم عقود عمل من الباطن للعمالة الزائدة لدى الشركات والمؤسسات في بعض المواسم التي لا توجد فيها أعمال لديها لصالح شركات ومؤسسات أخرى تحتاج هذه العمالة، خاصة قطاع المقاولات، وذلك تجنبا لتسفير هذه العمالة، واشترطت ألا تزيد نسبة العمالة التي يستفاد منها عن 20% من مجموع العمالة، وألا يؤثر على برنامج نطاقات ولا على الوظائف المسعودة، وذلك ضمن 6 شروط.

الحد من الاستقدام

ولفتت الوزارة إلى أن ذلك يتضمن بالإضافة إلى عقود الباطن، تنظيم تحركات العمالة وفق الأنظمة والحد من استقدام عمالة جديدة لأعمال قد تكون موقتة، بالإضافة إلى تنظيم عقود عمل الباطن الخاصة وتصاريح العمل الموقتة بعيدا عن تلاعب بعض الشركات التي تستقدم العمالة فقط للعمل لدى جهات أخرى، منوهة أن عقود أجير متاحة لمدة سنة قابلة للتجديد، مع اشتراط أن تكون الشركة التي تطلب استعارة العمالة قد حققت النطاق الأخضر المنخفض فما فوق، وألا تكون موقوفة بقرار قضائي.

العمل بتأشيرة الزيارة

وأشار مدير منتج أجير التقاول في برنامج أجير لخدمات العمالة المتبادلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبدالعزيز البابطين خلال ورشة عمل تعريفية بالنظام أقيمت بغرفة الشرقية إلى أن تطوير برنامج أجير الحالي يتضمن إتاحة الفرصة للزائرين من الجنسيتين اليمنية والسورية بالعمل في الشركات بشكل موقت عن طريق تأشيرة الزيارة الممنوحة لهم، وإصدار إقامة لليمنيين عن طريق التأشيرة نفسها، لافتا إلى وجود 5 خدمات ضمن أجير، هي أجير خدمات العمالة، وأجير التقاول، وأجير خدمات الحج، وأجير خدمات العمالة، بالأضافة إلى أجير الزائرين.

الإعارة لمدة سنة

وأفاد البابطين بأن أجير خدمات العمالة يتضمن إمكانية إعارة العمالة الفائضة عن حاجة إحدى المنشآت لمنشأة أخرى بشكل موقت لمدة سنة قابلة للتجديد، وفق الحاجة وضمن شروط البرنامج وأنظمة العمل، والتي من أهمها الوجود ضمن النطاق الأخضر المنخفض وما فوق، وعدم وجود قضايا عمالية على الشركة طالبة الإعارة، ويتضمن ذلك قطاعات مثل التشييد والبناء والصيدليات والقطاع الزراعي، وتجري حاليا إضافة قطاعات أخرى.

جانبان للتقاول

وذكر أن أجير التقاول يتضمن توقيع عقد مباشر بين منشأتين في الباطن مع طلب التوثيق على موقع أجير الالكتروني والتصديق من الغرفة التجارية الصناعية، ويجب أن يكون ذلك ضمن موقع عمل واحد، مشيرا إلى أن التقاول يتضمن جانبين هما: خدمة التقاول الرئيسة، وتشمل عقدا مباشرا بين مقاول وآخر تقاول عن طريق شركة استقدام تقدم العمالة للغير.

ولفت إلى أن عقود التقاول تشمل التشييد والبناء ومقاولات التشغيل والصيانة ومقاولات الإعاشة والنظافة ومعاهد اللغات والخدمات الاستشارية والكليات التعليمية.

خلال فترة التقاضي

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وقال إن أجير الخلافات العمالية، هو للعمالة التي لديها قضايا منظورة لدى المحاكم أو الهيئات العمالية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتهدف للاستفادة من العمالة ضمن فترة التقاضي وحتى انتهاء القضية.

وأشار إلى أن الإخوة من الجنسيتين اليمنية والسورية تم منحهم فرصة العمل في المنشآت المختلفة وفق تأشيرة الزيارة (6 أشهر) قابلة للتجديد لمساعدتهم، فيما لا يوجد أي حظر على عمل أي جنسية أخرى وفق نظام الإعارة.

4 أشهر لأجير العمرة

وأضاف أن منتج أجير الحج يتعلق بالمتطوعين للعمل خلال فترة الحج والعمرة ولمدة 4 أشهر، وينطبق العمل على الطلاب المتطوعين.

وأفاد بأن برنامج أجير لخدمات العمالة المتبادلة يختلف عن برنامج أجير للاستقدام والمختص بشركات الاستقدام، ويعنى بربط العامل على أنظمة وزارة العمل، منوها إلى أن المنشأة الكفيلة للعامل هي المسؤولة عن راتبه وجميع ما يتعلق بإقامته وليست الجهة التي استعارت خدماته لفترة محددة.

شروط لإعارة العمالة

1 أن تكون الشركة المستعيرة حققت النطاق الأخضر المنخفض فما فوق

2 ألا تكون عليها قضية عمالية مرفوعة أو حكم بالإيقاف

3 ألا تزيد نسبة العمالة عن 20% من عمالة المنشأة

4 أن يكون العامل أساسيا لدى المنشأة التي أعارته

5 أن تكون إقامة العامل وعقد عمله ساريين

6 أن يسجل العقد على برنامج أجير ويوثق لدى الغرفة التجارية