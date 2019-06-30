مطار نيوم يستقبل أولى الرحلات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - نيوم

أطلقت الخطوط السعودية أمس أولى رحلاتها إلى مطار خليج نيوم بمنطقة شرما، والذي افتتح الأسبوع الماضي بحضور مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح الجاسر، والرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر.

ويعد مطار نيوم واحدا من أحدث وأهم المطارات في منطقة الشرق الأوسط وأميزها جغرافيا، نظرا لوقوعه على حدود 3 دول: السعودية، والأردن، ومصر.

ويهدف المطار إلى أن يكون داعما لمشروع نيوم كوجهة سفر رئيسة في المملكة، حيث يصنف مطارا تجاريا، وتتكون مساحته الإجمالية من 3,643 مترا مربعا، فيما يبلغ طول المدرج 3,757 مترا، ويتكون من 6 مواقف للطائرات، و4 كاونترات للجوازات، بينما تكون الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارة 100 موقف.

وأوضح مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات بالهيئة العامة للطيران المدني سليمان البسام، أن إنشاء مطار خليج نيوم يأتي تحقيقا للأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، وتماشيا مع رؤية الهيئة العامة للطيران المدني في بناء منظومة مطارات حديثة بخدمات عصرية ومتقدمة، كما يسهم في دعم مسيرة تنمية الاقتصاد الوطني عبر خلق منصة لوجستية عصرية وعالمية للمنظمات والأفراد حول العالم للاستيراد والتصدير، نظرا لموقعه المميز جغرافيا حيث يستطيع 70% من سكان العالم الوصول -جوا- إلى المنطقة خلال 8 ساعات كحد أقصى.

مطار نيوم

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يصنف مطارا تجاريا

3,643 مترا مربعا المساحة الإجمالية

طول المدرج 3,757 مترا

6 مواقف للطائرات

4 كاونترات للجوازات

100 موقف الطاقة الاستيعابية للسيارات