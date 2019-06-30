أفضل 8 أماكن سياحية في اليابان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ينبهر عدد من زائري اليابان في زيارتهم الأولى بالتقدم الصناعي المذهل الذي وصلت إليه هذه الدولة الصغيرة نسبيا، والتي لديها تاريخ عريق وغني يعود إلى آلاف السنين. وتشتهر اليابان منذ القدم بالمهارات والحرف التي رصفت الطريق إلى مزيد من الازدهار في الثروات من الخزفيات الجميلة والسيراميك إلى المنسوجات الحريرية الرائعة.

وزيارة اليابان بالتأكيد مغامرة لا تنسى، من خلال وجود قائمة طويلة لأفضل الأماكن السياحية والأماكن الطبيعية والتاريخية وفقا لموقع Planet Ware.

1- جبل فوجي

جبل فوجي الهائل (فوجي - سان) من بين الأماكن الأكثر شهرة في البلاد، إذ إنه أعلى قمة جبلية في اليابان، ارتفاعه 3776 مترا، وهو يطل على المناظر الطبيعية المستوية إلى حد كبير من الجنوب إلى الشرق، وهو مرتفع بما يكفي ليرى من طوكيو على بعد أكثر من 100 كيلومتر. ويزور جبل فوجي أكثر من مليون شخص كل صيف لممارسة التسلق، ويتوجون زيارتهم بمشاهدة شروق الشمس من قمته. ببساطة مشاهدة الجبل من مسافة بعيدة أو من نافذة قطار مسرع تكفي لإبهارك.

2- قصر طوكيو الإمبراطوري

من أشهر المعالم في طوكيو القصر الإمبراطوري الذي اشتهر بمتنزهاته الجميلة التي يعود تاريخها إلى القرن الـ 17، حيث تحيط بها الجدران والخنادق، ولا يمكنك أن تتخطى زيارته، بالإضافة إلى مشاهدة الجسر الشهير المسمى بالجسر المزدوج. ومن الأماكن التي يجب زيارتها بطوكيو منطقة التسوق الشهيرة جينزا، والشهيرة بعروض كابوكي، بالإضافة إلى مسرح شيمباشي إنبوجو ومشاهدة عروض الرقصات التقليدية.

3- حديقة هيروشيما التذكارية للسلام

تعد رمز السلام الدائم، إذ يزورها أكثر من مليون شخص كل عام. وتقع حديقة هيروشيما التذكارية للسلام في مركز التفجير الذري الذي كان جزءا صاخبا من المدينة، ويتضمن عددا من المعالم والنصب التذكارية والمتاحف. وتشتهر هيروشيما بحدائق الكرز ذات الأزهار الملونة، وتشمل أبرز معالم الحديقة متحف السلام التذكاري بمعارضه الكثيرة التي تتعامل مع قضية السلام العالمي.

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4- كيوتو التاريخية

من أكثر المدن اليابانية زيارة، وتجذب أكثر من مليون زائر سنويا لاستكشاف شوارعها القديمة والمباني ذات الهندسة المعمارية الرائعة، إذ إنها تعد واحدة من المدن القليلة في البلاد التي تفادت دمار الحرب العالمية الثانية. ولا يمكنك أن تنسى زيارة قلعة نيجو التي تعود إلى القرن الـ 17، وزيارة قصر كيوتو التاريخي، حيث إنه أحد أكثر المواقع زيارة في المدينة، ولا تكتمل زيارة كيوتو دون قضاء وقت رائع في استكشاف غابة الخيزران في منطقة آرشيياما، إذ إنها على بعد بضع دقائق سيرا على الأقدام من وسط المدينة.

5- قلعة أوساكا

بنيت في 1586 من قبل المحارب والسياسي الشهير تو يوتومي هيد - يوشي، وتعتبر أهم قلعة في البلاد. ومن الأماكن المثيرة للاهتمام قلعة أوساكا بارك.

6- متنزه شوبو سانجاكو الوطني

أحد أكثر المتنزهات جمالا في البلاد، ويقع في وسط هونشو، حيث يضم مجموعة من الجبال في المناطق الشمالية والوسطى باسم جبال هيدا أو جبال الألب اليابانية. المنطقة تحتوي على بعض أعلى القمم في البلاد، كما أن عددا من الينابيع الساخنة في المتنزه تجذب الزوار وتؤدي إلى تطوير المنتجعات الصحية المختلفة والمنتجعات السياحية.

7- قلعة فوكوكا ومهرجانات المدينة القديمة

كانت هذه القلعة الجميلة ذات يوم جزءا من مجمع ضخم يغطي مساحة تبلغ حوالي 47,000 متر مربع، مما يجعلها مثيرة للإعجاب بحجمها وموقعها على أساس طويل يطل على طول نهر ناكا. وتشتهر مدينة فوكوكا بأحداثها ومهرجاناتها العديدة، ولا سيما مهرجان هاكاتا جيون ياماكاسا، وهو احتفال شهير استمر لمدة 700 عام، يقام في يوليو من كل عام ويجتذب ملايين الزائرين.

8- سابورو، هوكايدو

تقع في جزيرة شمال اليابان في أقصى الشمال، وباعتبارها أكبر مدينة في الجزيرة فهي مركز للنشاط الثقافي، حيث تستضيف عددا من الفعاليات والمهرجانات المميزة. يوجد هناك موقع منتجع جبل مويوا للتزلج، وهو وجهة شتاء شائعة، حيث تقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية. وعند زيارة المدينة بالشتاء تأكد من زيارة مهرجان سابورو للثلج الذي يقام هناك في شهر فبراير ويستقطب أكثر من مليوني شخص.