الأمير محمد بن سلمان يطلع على تاريخ هيروشيما ويلتقي إحدى ناجيات قنبلة 1945

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل زار ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، أمس متحف هيروشيما التذكاري للسلام في مدينة هيروشيما، والتقى إحدى الناجيات من القنبلة الذرية التي سقطت على المدينة عام 1945.

وتجول ولي العهد في أرجاء المتحف وشاهد عرضا مرئيا لمدينة هيروشيما قبل القصف بالقنبلة الذرية، وإبان قصفها بالقنبلة وما خلفته من دمار شامل.

كما شاهد صورا تبين تاريخ مدينة هيروشيما في السابق وخلال الحرب العالمية الثانية، وبعد القصف بالقنبلة الذرية، وكذلك معلومات عن العصر الذري والجهود من أجل السلام الدولي، ونماذج توضح الأضرار التي لحقت بالمدينة، وبعض الشواهد المادية مثل الملابس والساعات، والأمتعة الشخصية الأخرى التي كان يرتديها ضحايا القنبلة، بالإضافة إلى الحياة في المدينة بعد تطورها.

وتوجه ولي العهد إلى صالون المتحف، حيث التقى إحدى الناجيات من القنبلة، والتي سردت للأمير محمد بن سلمان مشاهداتها قبل وأثناء وبعد القصف بالقنبلة الذرية، كما وقع ولي العهد في سجل زيارات المتحف.

وتأتي المملكة في طليعة الدول الداعية إلى نزع السلاح النووي وعدم الانتشار، وتولي اهتماما خاصا بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وذلك من منطلق حرصها والتزامها بضمان الأمن العالمي.

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وتؤكد السعودية على الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها وتحت إشرافها.

وكانت المملكة من أوائل الدول التي انضمت لمعاهدة منع الانتشار النووي، حيث تعتبر أن تحقيق الأمن والسلام في العالم لا يمكن في وجود الأسلحة النووية.

وتعتمد السياسة السعودية في أساسها على مبدأ دعم السلام الشامل وإحلاله ونبذ الحروب والتوترات والوقوف ضد كل ما من شأنه إشعال فتيل الأزمات في أي من مناطق العالم.

ورافق ولي العهد في زيارة متحف هيروشيما وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله، وعدد من الوزراء.

موقف السعودية من الطاقة النووية: