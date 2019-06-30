شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يعوض خسائر الأربعاء -تحليل صباحي- 30-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض المؤشر خسائره التي حققها خلال جلسة الأربعاء الماضي، حيث اغلق الخميس مرتفعا عند مستوى 4991 نقطة، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، ومازال المؤشر يواجه الحد العلوي من الاتجاه العرضي الحالي على المدى القصير عند 5050 نقطة، بينما الحد السفلي 4900 نقطة، وسوف يتحدد اتجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين المذكورين. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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